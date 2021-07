De Belgian Cats zijn vertrokken naar Tokio: "Plaats in kwartfinale is het doel"

Emma Meesseman staat te popelen om met de Belgian Cats af te reizen naar Tokio. "Het kriebelt wel al, maar het voelt nog niet echt. Dat gevoel zal pas komen wanneer ik in tenue het veld betreed."



De Belgian Cats behaalden brons op het EK. Een goede voorbereiding op de Spelen? "Ik denk dat iedereen het EK nog voelt. We moeten in de eerste plaats opnieuw fit geraken, want het was erg vermoeiend", weet Meesseman.



Naast een fysieke uitdaging, was het EK ook een prima leerschool voor de Cats. "We leerden tijdens het EK dat we klaar zijn voor eender welk type ploeg", is de sterspeelster zich bewust. "We moeten geen schrik hebben van de tegenstand."



De basketsters gaan uit van eigen kracht. Wat zijn de ambities van de Cats op de Spelen? "Ons doel is nu de eerste ronde overleven. Daarna bekijken we het toernooi stap per stap."