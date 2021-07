Belgisch roeiduo ambitieus naar Tokio: "Horen bij de toplanden, tijd om ze te kloppen"

"Blijkbaar zijn mullets in Azië heel hip", lacht Niels Van Zandweghe. Hij en zijn roeipartner Tim Brys hadden zin om met een nieuw kapsel richting Tokio te trekken. "Dus dachten we, waarom niet?"

"Ook onze roeiheld Angus Moore had dit kapsel. Bij elke haal gaf hij zich 110%, een fantastische kerel om naar te kijken", weet Van Zandweghe.



Zijn de mannen onder de kapsels ook klaar om Japan te veroveren? "We zijn klaar om eraan te beginnen", verzekert Brys. "We hebben er heel hard naar uitgekeken. Dat jaar extra heeft ons heel goed gedaan. Laat het maar komen!"



Het vertrouwen is groot. Dat komt er door een nieuwe aanpak. "We zijn veranderd van trainingsschema naar een wetenschappelijk onderbouwd programma op maat. Die vernieuwing hadden we nodig en gaf ons extra vertrouwen."



We noteren een groot vertrouwen en veel zin om eraan te beginnen. Hoe ver reikt de ambitie van Brys en zijn partner? "We horen bij de toplanden, het is het moment om ze te kloppen."