Argentinië speelt Copa-finale tegen Brazilië, met dank aan Martinez en Martinez

Iedereen keek vooraf al uit naar de affiche in het mythische Maracana-stadion in Rio, maar cadeau kregen de Argentijnen de finale zeker niet. In een vermakelijke partij in Brasilia bood Messi Lautaro Martinez al in de 7e minuut de openingsgoal aan. Zijn 5e assist al in 6 duels.

De reactie van Colombia liet niet lang op zich wachten. Cuadrado, terug uit schorsing, wilde zijn 100e interland opluisteren met een goal, maar Emiliano Martinez hield hem tegen.

De druk van Colombia hield aan en resulteerde in 2 ballen op het kader in de 35e en 36e minuut: Barrios op de paal en Mina op de lat. Argentinië schoot wakker en zag Ospina een geweldige kopbal van Gonzalez keren.

Op het uur werden de inspanningen van Colombia, met Genkies Muñoz (op het veld) en Cuesta (op de bank), beloond: Cardona opende subliem op een rennende Luis Diaz, die Pezzella afhield en de doelman vanuit een scherpe hoek vloerde.

De inbreng van Di Maria, die op de bank begon, deed de partij weer in het voordeel van de Argentijnen kantelen. De winger van PSG bood Lautaro Martinez en Messi de winnende treffers aan, maar de eerste trapte onbegrijpelijk naast, de tweede op de paal.