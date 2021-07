Wout van Aert na 2e plaats: "Geen excuses: Mark Cavendish was sneller"

Wout van Aert had het over "een leuke finale" met de waaierdreiging. In de sprint in Valence eindigde hij op "een half wiel".

"Ik kwam uit de slipstream van Cavendish, maar in de wind kon ik de kloof niet meer volledig goedmaken", analyseerde hij.

"Ik wou bewust niet voor Cav aangaan met de tegenwind, maar het gaf me ook niet veel tijd om nog dichter te komen."

"Geen excuses: hij was sneller. Ik zat waar iedereen wil zitten in deze Tour: in de trein van Quick Step."

"Ik moet Mike Teunissen bedanken. Het teamwerk was mooi. Het is motiverend om er nog iets van te maken in deze Tour."

In een volgende sprint kan Cavendish Eddy Merckx evenaren met 34 ritzeges in de Tour. De druk op Van Aert wordt zo wat groter.

De Belgische kampioen kon er smakelijk mee lachen: "Speciaal voor Eddy probeer ik het. En ook een beetje voor mezelf."