Wisselt Soudal Lotto in voor Quick Step? "Zou een ferme mentale klap zijn"

Het nieuws over de overstap van Soudal naar Quick Step hangt in de lucht, maar onze radioploeg in Frankrijk kreeg geen reactie op de berichten en dus ook geen bevestiging.

"Ik denk dat het nieuws iets te snel naar buiten is gekomen, maar dit lijkt me wel een bommetje in de Belgische wielerwereld", legt commentator Christophe Vandegoor uit.

"Als een sponsor van het ene Belgische team naar het andere gaat, dan is dat niet om te lachen. Het is een ferme klap voor Lotto. Zeker mentaal."

Zo'n sponsorwissel gebeurde in het verleden al (denk aan het geschipper van Marc Coucke tussen beide teams met Davitamon en Omega Pharma), maar wat kan de verklaring zijn voor de zet van Soudal?

Serge Pauwels, cocommentator op Radio 1: "Misschien zoekt Soudal een team dat iets meer succesvol is?"

"Het heeft ook te maken met de strategie waarmee je je wil associëren. Kijk naar Ineos, waar ze meer kunst willen dan wetenschap, niet meer die saaie Sky-trein."

"Als het klopt, dan kun je alleen maar besluiten dat Patrick Lefevere het weer geflikt heeft. Want dit is dan een grote vis, een dikke karper", besluit Vandegoor.

"Dat is dankzij het succes dat hij al gehad heeft met zijn ploeg", vult Pauwels nog aan. "Het is merkwaardig dat hij het vaak lastig heeft gehad om grote sponsors te vinden, want het is een succesverhaal."

"Ik denk dat elk bedrijf zich wel wil associëren met zo'n ploeg. En als Lefevere zelf een andere koers wil varen met het rondewerk en Remco Evenepoel, dan hangt er een kostenplaatje aan vast."