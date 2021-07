Waterpret tijdens warme dagen? Suppen is de ideale springplank naar andere watersporten

Ideaal voor lichaam en geest

Wat ooit begon als een handige manier om beginnende surfers van dichtbij in de gaten te houden is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige watersport. Stand-up paddle boarding of kortweg SUP is dan ook de meest polyvalente van alle surfdisciplines. Al rechtstaand op een grote surfplank peddel je je rustig een weg op meren en kanalen, maar wie het al beter onder de knie heeft kan zich ook uitleven op sterk stromende rivieren en woeste zeebaren.

Suppen is een prima workout voor lichaam en geest: terwijl je al peddelend je evenwicht probeert te bewaren, zorgt het kabbelende water voor de nodige mentale rust. Het is ook een ideaal opstapje naar de wat moeilijkere surfdisciplines als golf- en kitesurfen.