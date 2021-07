Waarom Deense wondercoach eigenlijk trainer van Anderlecht had moeten zijn

De wegen van een carrière zijn soms ondoorgrondelijk. Dat Kasper Hjulmand met Denemarken schittert op het EK is een klein mirakel. Eigenlijk was hij in 2019 voorbestemd om trainer van Anderlecht te worden. En ook de coronapandemie speelde zowaar in zijn voordeel. Een reconstructie van Brussel tot Wembley.

Op de persconferentie voor Denemarken-België neemt een Waalse collega het woord. "Meneer Hjulmand, klopt het dat u dicht bij een Belgische club stond?" De Deense coach grijnst eens en knikt: "Héél dicht zelfs. Het scheelde weinig of ik had hier niet gezeten en vertoefde in Brussel." Het is eind 2018, wanneer Anderlecht speurt naar een nieuwe trainer. Paars-wit heeft net de overeenkomst met Hein Vanhaezebrouck verbroken na 1 op 12 in de competitie. Op het lijstje met kandidaat-opvolgers staat bovenaan... Kasper Hjulmand, op dat moment trainer van Nordsjaelland. Tijdens diezelfde periode wordt Frank Arnesen technisch directeur op Neerpede. De landgenoot van Hjulmand is voorstander van zijn komst en nodigt de trainer in januari uit voor onderhandelingen. "Die verliepen heel vlot", herinnert Arnesen, momenteel technisch directeur met Feyenoord, zich nu. "We kwamen vrij snel tot een akkoord. Tot onze grote blijdschap, want Hjulmand was de ideale coach van Anderlecht. Ik volgde hem al lange tijd."

Frank Arnesen (rechts) voerde als technisch directeur bij Anderlecht samen met Michael Verschueren onderhandelingen met Hjulmand.

Twee keer teleurgesteld door Anderlecht

Alleen blijft Hjulmands club Nordsjaelland dwarsliggen. Nochtans staat de coach op dat moment nog maar een half jaar onder contract. "Het bestuur van Nordsjaelland bleef vasthouden aan de afkoopsom van 1 miljoen euro. Dat wilden we met Anderlecht niet betalen."

Arnesen en Verschueren doen er alles aan om een oplossing te vinden, maar die komt er niet. "Iedereen vond het absurd. Dankzij Kasper had Nordsjaelland voor bijna 50 miljoen euro aan spelers verkocht. Dan ben je toch een beetje redelijk? Ook Kasper was enorm teleurgesteld, maar hij hield zich aan zijn contract - dat zegt veel over zijn persoonlijkheid."

Iedereen vond het absurd dat Nordsjaelland Kasper niet liet gaan. Je bent toch een beetje redelijk? Frank Arnesen

Toch komt de afgesprongen deal met Anderlecht aan bij Hjulmand. Twee dagen na het mislopen van een overstap naar België is de trainer eerlijk tegenover de pers: "Ik voel me een beetje leeg vanbinnen. Het was een geweldige kans voor mij en ik denk dat Anderlecht er ook zo over denkt."

Paars-wit gaat uiteindelijk met Fred Rutten in zee - een avontuur dat slechts 3 maanden zou duren. Ondertussen verbreekt Hjulmand vroegtijdig zijn contract bij Nordsjaelland. Het huwelijk tussen Anderlecht en Hjulmand lijkt er met enkele maanden vertraging toch te komen. Volgens verschillende Belgische media is Hjulmand zelfs al druk bezig met de ruime selectie van paars-wit te bestuderen.

Alleen wist de Deen niet dat Anderlecht in alle geheim bezig is met de stunt van de eeuw. Arnesen, Coucke en Verschueren sluiten midden april een vertrouwelijk pact met Vincent Kompany om het seizoen erna terug te keren naar de club van zijn hart als speler-trainer. Voor de tweede keer vist Hjulmand achter het net.

In augustus 2020 stelt Anderlecht clublegende Vincent Kompany voor als speler-trainer. Pech voor Hjulmand...

Onverhoopt als bondscoach naar EK

Een paar maanden later is hij daar al wat minder rouwig om. Op 12 juni 2019 wordt Hjulmand aangekondigd als bondscoach van Denemarken. Opvallend: hij treedt pas effectief in dienst ná EURO 2020, dat de aftredende Age Hareide nog voor zijn rekening neemt. Maar door de coronacrisis wordt het toernooi uitgesteld met een jaar en trekt Hjulmand alsnog als hoofd van de Deense ploeg naar het EK. Tijdens de openingsmatch tegen Finland verandert de rol van Hjulmand meteen drastisch door het drama met Christian Eriksen: van trainer naar psycholoog.



De aanpak van Kasper is ongelofelijk geweest. Er was focus op het blijven voetballen, maar ook op de verschillende mentale behoeften. Simon Kjaer

Een opvallende gebeurtenis uit zijn verleden helpt hem daarbij. In 2009 ziet Hjulmand, op dat moment assistent bij Nordsjaelland, hoe een van zijn spelers, Jonathan Richter, tijdens een wedstrijd neergebliksemd wordt. De 24-jarige middenvelder krijgt een harstilstand, ligt 3 weken in coma en moet zijn been laten amputeren. Hjulmand maakt het hele verwerkingsproces mee.

Na het trauma met Eriksen leidt Hjulmand als een vaderfiguur het land door het verdriet. Met warme woorden en kleine gebaren - zoals het rode armbandje rond zijn pols. "Kasper is ongeloflijk geweest met zijn aanpak", looft aanvoerder Simon Kjaer. "Er was focus op het feit dat we zouden blijven voetballen, maar ook op de verschillende mentale behoeften van spelers."

Rond zijn rechterpols draagt Hjulmand een rood armbandje als aandenken aan Eriksen.