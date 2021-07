De Amerikaanse voetbalvrouwen hebben stevig uitgepakt in hun olympische uitwuifwedstrijd tegen Mexico (4-0). En wat had elke voetballiefhebber graag 5-0 op het scorebord hebben zien staan. De wereldkampioen pakte uit met een prachtig doelpunt, maar de lijnrechter lag dwars (al is het niet meteen duidelijk waarom). Geniet toch mee van het eentijdsvoetbal.