Thomas De Gendt verduidelijkt uitspraken: "Ik zeg niet dat er gedopeerde renners rondrijden"

Het verhaal van afgelopen zondag is intussen genoeg verspreid: Thomas De Gendt stelt vast dat zijn waardes lang niet slecht zijn, maar om in deze Tour potten te breken zijn ze niet goed genoeg.

Na twee dagen van behoorlijk veel heisa kwam hij vandaag nog eens terug op zijn interview. "Hoe ik het bedoelde, was: met het niveau dat ik haal, wat hetzelfde is als anders, kom ik niet toe omdat het algemene niveau gestegen is."

"Ze maken ervan alsof ik iedereen beticht van doping. Dat is niet de bedoeling. Het algemene niveau is gestegen en ik ben er gewoon niet goed genoeg meer voor. Dat was de bedoeling van mijn woorden."

"Iedereen leest of interpreteert dat anders. Als je het interview bekijkt, dan zie je het anders dan wanneer je het leest. Dan klinkt het harder. Ik zei het niet al lachend, wel met een glimlach."

"Ik zie mijn waardes en ik kan die vergelijken. De waardes van andere renners ken ik niet."

"Mijn waardes zijn helemaal niet slecht, maar het is niet voldoende om er iets mee te doen. Dat is mijn vaststelling. Daarbij zeg ik niet dat er gedopeerde renners rondrijden, gewoon dat ze beter zijn."