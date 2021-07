Radzinski geeft ex-club advies: "Anderlecht moet terug naar z'n roots"

Het tweespitsensysteem is de roots van Anderlecht

"Om terug competitief te zijn moet Anderlecht terug naar zijn roots", vindt Radzinski, die maar al te graag het tweespitsensysteem zou terugzien. "Wat Anderlecht mist is een écht spitsenduo zoals Jan (Koller) en ik er een was."

"In deze tijden is 1 spits en 2 flankspelers de norm, maar toch vind ik 2 spitsen beter passend bij Anderlecht. Op die manier kan het terug spelen als de club die het ooit was. Met twee spitsen heb je meer doelpunten, meer aanvallend spel en veel meer ruimte in de voorhoede."