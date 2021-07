Pogacar wil fietsgegevens graag vrijgeven: "Maar zo simpel is dat niet"

Als er één renner de Tour momenteel domineert, dan is het wel Tadej Pogacar. In de tijdrit gaf de Sloveen zijn concurrenten al het nakijken en ook in de bergetappes lijkt niemand hem te kunnen volgen. Ook na de 10e rit werd er naar zijn dominatie gevraagd. "Ik weet niet wat ik nog meer kan doen om mijn onschuld te bewijzen", zegt Pogacar.