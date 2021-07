Peter Vandenbempt: "Italië-Spanje is niet meer de clash der stijlen van weleer"

"Voetbalklassieker, maar niet meer clash der stijlen van weleer"

"Leep zijn de Italianen nog altijd, maar vooral frivool, aanvallend en met een geweldige techniek. Het is niet meer de clash der stijlen zoals het twintig jaar geleden was", ziet Vandenbempt.

De geschiedenis druipt alvast van de affiche. "Italië-Spanje is een echte voetbalklassieker met veel traditie. Spanje is altijd een voetballende ploeg geweest, met offensieve drang. Italië heeft dan weer een geschiedenis van catenaccio, defensief en leep voetbal."

"We komen een bal tekort, want ze willen allebei de bal. Het zijn twee ploegen met kleine vinnige spelers op het middenveld, buiten Busquets dan, en met een straffe techniek. Italië speelt nog iets meer op tempo, bij Spanje gaat het wat gelijkmatiger. Het wordt alleszins een wedstrijd tussen twee teams die willen voetballen."

Wie is favoriet? "Italië is frivool en enorm solide"

"Tegen Zwitserland in de kwartfinales was het tussen hangen en wurgen en gingen ze ternauwernood via penalty's door. Italië is op dit toernooi frivool, maar tegelijkertijd enorm solide, met die ervaren verdediging en uitblinker Donnarumma in doel."

Welke ploeg beschouwt Vandenbempt als favoriet? "Ik geef het voordeel toch aan Italië. In al hun wedstrijden tot nog toe, behalve tegen Oostenrijk, was het heer en meester. Voor Spanje ging het parcours meer op en af. Ze hebben al heel goed gespeeld, maar ook al afgezien."

"Bij Spanje wordt het dan weer uitkijken naar Pedri. Dat is toch echt de revelatie van dit toernooi. Hij is nog maar 18 jaar en heeft dit seizoen bijna alles gespeeld bij Barcelona. Het is een fantastisch duo met Busquets. Ik verwacht een geweldige wedstrijd."

"Met Spinazzola missen de Italianen wel een van hun opvallende figuren op dit EK. Hij was tegen België iets minder, maar zijn afwezigheid laat toch een kratertje na op de linkerflank. Maar dit Italiaanse elftal zit in een enorme flow en het ijzersterke middenveld kan op volle sterkte aantreden."

"Een schandaal dat buitenlandse fans stadion niet in mogen"

Veel dolle Italianen en Spanjaarden zullen er straks niet bij zijn in het stadion. Door de coronarestricties mogen ze er niet in. "Dat is niets minder dan een schandaal", vindt Vandenbempt.



"De regels zijn heel streng. Enkel Britse inwoners of expats mogen in het stadion. Italië en Spanje zijn - net als de tegenstander van Engeland, Denemarken - oranje zones voor Engeland. Dan moet je in quarantaine en testen doen als je erin wil. Tenzij je VIP bent, sponsor van de UEFA. Die mogen er natuurlijk wel in."

"Er is grote druk op Boris Johnson om een finalecorridor te installeren, om fans uit die landen in te vliegen. Want nu worden het gewoon thuismatchen voor Engeland."

"UEFA heeft er al mee gedreigd dat als VIP's niet binnen mogen, dat ze de finale nog zouden verplaatsen naar Boedapest. In dat stadion is nu toch al een tijdje geen wedstrijd meer gespeeld, maar men houdt dat nog steeds operationeel , voor mocht de finale verplaatst worden."