Op naar droomfinale? Brazilië is eerste finalist in Copa America

Brazilië en Peru waren elkaar ook in de groepsfase al tegengekomen. In de halve finales was het verschil kleiner dan in de poules, toen Peru een 4-0-bolwassing kreeg van de Brazilianen.

Tien minuten voor de rust maakte Lucas Paqueta het enige doelpunt van de wedstrijd, al mocht Neymar wel een flink deel van de goal op zijn conto schrijven. Het voorbereidende werk van de PSG-speler was geweldig, Paqueta had de bal maar binnen te duwen voor doel (zie video onderaan).

In de finale neemt Brazilië het op tegen Argentinië of Colombia. Neymar hoopt alvast op een droomfinale tegen Lionel Messi en co. "Ik wil Argentinië in de finale. Ik supporter nu voor de Argentijnen", lachte hij na de gewonnen halve finale.

Neymar en Messi zijn allebei op dreef dit toernooi. Neymar scoorde al 2 keer en deelde 3 assists uit, Messi is tot nog toe goed voor 4 doelpunten en evenveel assists. Het is van 2007 geleden dat de twee aartsrivalen elkaar troffen in de finale van de Copa America. Toen won Brazilië met 3-0.