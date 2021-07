Onderzoek geopend naar racistische tweets na strafschopmisser Mbappé

Wereldkampioen Frankrijk werd verrassend uitgeschakeld in de achtste finales op het EK na strafschoppen tegen Zwitserland. Kylian Mbappé, die de beslissende elfmeter miste, kreeg achteraf op Twitter heel wat over zich heen.

Het parket van Parijs heeft nu een onderzoek geopend wegens "openbare beledigingen van racistische aard". Het doel is om de identiteit van de personen achter de bewuste accounts te achterhalen.

De bal ging aan het rollen nadat de nieuwe president van Martinique, Serge Letchimy, in een brief aan de Franse minister van Justitie had gevraagd om de "beledigende en racistische opmerkingen aan het adres van Mbappé" te veroordelen.



Ook de vereniging SOS Racisme en de vertegenwoordigende raad voor "zwarte" verenigingen in Frankrijk (Cran) dienden een klacht in. De PSG-supporters ontrolden zondag aan het Parc des Princes een spandoek om Mbappé te steunen.