Nummer 4 dit jaar? Elise Vanderelst wil ook het Belgisch record op de mijl

Op vrijdag 3 september doet Elise Vanderelst alweer een gooi naar een BR tijdens de 45e editie van de Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion. De Henegouwse verkeert in topvorm en pakte dit jaar al drie Belgische records.

In 2012 deed Almensh Belete 4'28"11 over een mijl. Op de Memorial wordt geen 1.500 meter gelopen, wel de mijl. De ideale kans voor de 23-jarige Vanderelst om het seizoen af te sluiten met een knalprestatie.

"Dit is voor mij de ideale manier om mijn seizoen af te sluiten", blikt ze vooruit. "Door mezelf ook na Tokio nog een doel te stellen blijf ik gemotiveerd voor die laatste weken."

"De mijl is toch iets speciaals. Het is al even geleden dat ik die nog liep in een competitie. Voor eigen publiek, met flinke concurrentie en mits een goede dag, hoop ik het Belgische record te kunnen aanscherpen."