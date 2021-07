Medaillekans in Tokio waar niet veel over gepraat wordt: 4x400m gemengd

Even terug naar de finale van de gemengde 4x400m op de World Relays op 2 mei. Dylan Borlée, Kevin Borlée, Cynthia Bolingo en Camille Laus komen 34 honderdsten tekort om brons te pakken.

Enkele maanden later is Bolingo in topvorm, toonde Alexander Doom zich op het Belgisch kampioenschap en kan België nog altijd rekenen op sterkhouder Kevin Borlée. De kwaliteit en kwantiteit zijn gestegen.

De nieuwe, en bijgevolg nog minder populaire, olympische discipline zou daarom wel eens de meest interessante weg naar een medaille in een loopnummer kunnen zijn. Een nadeel: de mixed 4x400m staat op de eerste dagen van de atletiekcompetitie gepland.

"We moeten alles op alles zetten in de mixed 4x400m en niemand mag zich sparen, want dat is onze grootste kans op een medaille", zegt Van Branteghem.

"Voor Cynthia Bolingo betekent dat wel 5 wedstrijden, als ze ook individueel in de finale wil geraken, maar volgens mij moet ze daar nog niet aan denken. Als het er echt om gaat, kan je altijd iets meer."