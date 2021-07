Mark Cavendish wint nog maar eens: "Ik heb eigenlijk niet veel gedaan"

"Het was een old school lead-out. Het was er een volgens het boekje. Ik zette mijn ploeggenoten op kop. Zij hebben dan zo hard mogelijk gereden tot aan de finish, zodat niemand ons nog kon voorbijsteken."

"We kenden deze aankomst. De laatste keer dat we hier aankwamen, heb ik het niet gered. In 2015 werd ik gelost op een klimmetje en won André Greipel. We hadden deze aankomst deze keer echt goed bestudeerd."

"We moesten de laatste bocht wijd gaan om de snelheid te behouden. Het peloton splitste door de wind, maar dat was niet echt onze bedoeling. We hadden het vertrouwen in onze ploeg om het in de sprint af te maken."

"Ik ben gewoon nederig vandaag. Je hebt de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, de wereldkampioen en Morkov die vandaag alles voor mij gegeven hebben."

"Ik heb eigenlijk niet heel veel gedaan. Ik heb de laatste 150 meter gereden. Ik moet het team bedanken voor alles."