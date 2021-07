De zweetdruppels na de bloedstollende penaltyreeks zijn weggeveegd. Italië staat als eerste in de EK-finale. Karl Vannieuwkerke nodigde Jan Boskamp, Steven Defour, Gunther Schepens en Dennis van Wijk uit in Villa Sporza om na te kaarten over de eerste halve finale. En om vooruit te blikken naar de confrontatie tussen Engeland en Denemarken.