Jasper Philipsen treurt: "Ik had het gevoel dat hij te kloppen was"

Jasper Philipsen moest het in de sprint deze keer doen zonder het voorbereidende werk van Tim Merlier en Mathieu van der Poel, die al naar huis zijn. "Jonas (Rickaert) bracht me fantastisch, maar we kunnen niet opboksen tegen de lead-out van Deceuninck-Quick Step."

"Misschien had ik met die 2 jongens erbij 1 of 2 posities kunnen opschuiven of hadden we zelfs het voortouw kunnen nemen. Ik had het gevoel dat Cavendish te kloppen was, alleen zijn ze collectief heel sterk."

"Wout zat in het wiel van Cav en ik kon hem er niet zomaar uitduwen, daarvoor is hij net iets te sterk. Ik moest van te ver komen en dat kost me een nog dichtere plaats."

"Ik had echt goeie benen en ben teleurgesteld. Dit is al mijn 4e podiumplaats in deze Tour, maar eigenlijk telt er maar 1 plaats. Ik ga blijven vechten, maar dit is wel opnieuw een kans die achter ons ligt."