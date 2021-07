Duivels-boeman Gianluigi Donnarumma ontleed: “Een onaantastbaar blok graniet”

1-tegen-1-situaties: "Imposante lichaam maakt indruk"

Als hij voor je opduikt, is het toch slikken. Wie oog-in-oog komt met de 1m96-grote Donnarumma heeft allerminst gewonnen spel. "Ik schat hem bijzonder hoog in bij zulke situaties", meent De Coninck. "Dat heeft voor een groot deel te maken met zijn imposante lichaam. Mentaal ben je als aanvaller dan toch in het nadeel." "Het is zoals voor Thibaut Courtois of Manuel Neuer komen. Ik schat die twee in één-tegen-één-situaties misschien nog net iets hoger in dan Donnarumma, maar dat zal niet lang meer duren. Hij maakt zich steeds goed groot wanneer een spits tegenover hem komt."

Reflexen: "Vrij explosief voor zijn lengte"

Zijn lange grijparmen reageren ook nog eens snel. Vaak onderscheidt Donnarumma zich met knappe reflexen. "Nochtans ogen grote doelmannen wat logger", weet De Coninck. "Vaak is het perceptieverschil groter dan het in werkelijkheid is. Oké, kleine keepers zoals Sommer en Pickford zijn misschien iets explosiever en gevatter, maar dat is ook logisch. Voor zijn lengte is Donnarumma vrij explosief, lenig en gaat hij snel naar de grond."

Shot-stoppen: "Nooit met een slap handje"

De Rode Duivels vloekten eens. Donnarumma pakte tegen België uit met geweldige parades op schoten van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. "Vooral die eerste was fenomenaal gepakt", oordeelt De Coninck. "De kracht waarmee hij die bal wegbokst... (blaast) Daar straalt een enorme power van uit." "Bij Donnarumma heb je nooit het gevoel dat hij schoten pakt met een slap handje. Het is één blok graniet - en zo ziet hij er ook uit. Positioneel staat hij eveneens vaak goed." Cijfers bewijzen dat ook. Sinds het seizoen 2018/2019 incasseerde de Italiaan 12 doelpunten minder dan verwacht zou mogen worden op basis van de kwaliteit van de schoten die hij tegenkrijgt.

Hoge ballen: "Hij haalt ze echt héél ver"

Een autoriteit in de lucht. Donnarumma is de verkeersleider van zijn eigen luchtruim. Voorzetten plukt de Italiaan met gemak uit de lucht. "Hij durft ze echt héél ver te gaan halen", merkte De Coninck al. "Bovendien bokst Donnarumma de bal zelden weg, maar pakt hij ze allemaal klemvast." "Tegen België was er wel één momentje waarop het bijna verkeerd liep. Bij de hernomen vrijschop van De Bruyne kwam hij bijna 4 meter uit zijn doel om de bal te plukken en arriveerde hij een beetje te laat."

Voetenwerk: "Geraakt niet ver met uittrappen"

Op scoutingsrapporten kleurt vaak maar één eigenschap rood. Het voetenwerk van Donnarumma is nog voor verbetering vatbaar. Zo scoren zijn uittrappen in het laagste percentiel. "Het was me ook al opgevallen dat Donnarumma niet ver geraakt met zijn doeltrappen", aldus De Coninck. "Misschien zijn zijn voeten te groot om hem er goed onder te krijgen. (lacht)"

Je zal Donnarumma geen assist van 70 meter zien geven zoals Ederson. Vaak kiest hij voor een balletje breed. Wim De Coninck

"Je zal hem geen assist van 70 meter zien geven zoals Ederson. Vaak kiest hij voor het balletje breed. Of prefereert hij een uitworp - die gaan bijna zo ver als zijn uittrappen. Donnarumma is een redelijk secure voetballer, maar toch zijn er nog puntjes voor verbetering vatbaar."

Présence: "Eén blok graniet"

Donkere baard, een enorm torso en een onbewogen blik. De présence spat van Donnarumma af. "Zijn hele uitstraling is één blok graniet", vindt De Coninck. "Courtois daarentegen lijkt een beetje smaller. Alleen al die kop van Donnarumma... Hij straalt uit: ik ben hier de man en je zal iets heel speciaals moeten doen om voorbij mij te geraken. Ook op het veld komt hij dominant over, zonder de showman uit te hangen."

Mentale sterkte: "Hij is een ijskonijn"

Donnarumma heeft in zijn prille carrière al wat stormpjes doorstaan. Zo lag hij onder vuur nadat zijn beruchte makelaar Mino Raiola er niet voor terugdeinsde om hoog spel te spelen in de onderhandelingen met AC Milan. Het leverde de doelman de weinig benijdenswaardige bijnaam "Dollarruma" op. Supporters gooiden zelfs geldbiljetten op het veld.

Donnarumma is een ijskonijn. Hij straalt gewoon zelfvertrouwen uit. Gianluigi Donnarumma

Het heeft hem allerminst gekraakt. "Donnarumma is mentaal dan ook ijzersterk", zag De Coninck. "Het is een ijskonijn, je voelt dat. Hij straalt gewoon zelfvertrouwen uit. Helemaal onlogisch is dat niet als je al zo lang geen tegengoal hebt geïncasseerd. Op dit EK was hij enkel kansloos op een corner tegen Oostenrijk en de penalty van Lukaku. Dan waan je jezelf nog altijd onaantastbaar."

Ervaring: "Potentieel om uit te groeien tot beste ter wereld"

Een veteraan van 22 jaar. Met ruim 200 wedstrijden op het hoogste niveau heeft Donnarumma al een stevig verleden bij elkaar gevoetbald. "Het is uniek", looft De Coninck. "Maar mocht je een half jaar geleden gevraagd hebben wie de 5 beste keepers ter wereld zijn, zouden mensen zelden Donnarumma genoemd hebben." "Hij was eigenlijk beroemder en beruchter toen hij als 16-jarige debuteerde bij AC Milan. Velen dachten dat hij nadien wat was blijven hangen, maar dat lag vooral aan de prestaties van de spelers rondom hem. Pas toen Zlatan Ibrahimovic arriveerde, sloot de club weer aan bij de top. Na de zomer trekt Donnarumma naar PSG. Daar heeft hij het potentieel om uit te groeien tot de beste doelman ter wereld."