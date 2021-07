De perfecte lead-out voor Cavendish: "Du jamais vu"

Een "old school lead-out" noemde Mark Cavendish het werk van zijn ploeggenoten. Deceuninck-Quick Step zette zijn sprinter prima op weg naar winst in de 10e rit van de Tour. "Cavendish heeft dat numerieke overwicht nodig in de sprint", zegt Serge Pauwels.

In de podcast Sporza Tour blikte commentator Christophe Vandegoor samen met zijn compagnon Serge Pauwels terug op de geweldige sprint. "Voor een renner als Cavendish is zo een lead-out heel belangrijk", zegt Pauwels. "Hij is niet iemand die een sprint zelf kan doen. Iemand als Philipsen kan dat waarschijnlijk wel, maar Cavendish heeft dat numerieke overwicht nodig." "Je zal zien in de komende sprints dat Deceuninck-Quick Step opnieuw hetzelfde zal proberen. Cavendish is op dat vlak ook een heel dankbare kopman, hij maakt het ook af als er voor hem gewerkt wordt." Het moet volgens Serge Pauwels tegelijk ook frustrerend zijn voor de andere ploegen. "Wout van Aert zei achteraf dat er maar één ploeg was met een echte lead-out en dat is Deceuninck-Quick Step. De rest moet het vaak met één ploeggenoot stellen in de sprint." Wat kan je dan doen tegen de sterke trein van Cavendish? "De truc is om iets sneller dan Cav aan de sprint te beginnen. Van Aert zat vandaag aan de nadar en kon niet echt vroeger aanzetten", zegt Pauwels.

Vroeger had hij zijn vaste mannen met Eisel en Renshaw, nu wou hij met Mørkøv sprinten. Serge Pauwels

Een lead-out is altijd al belangrijk geweest in de carrière van Cavendish vindt Pauwels. "Hij gaf zelf al aan dat hij heel graag met Mørkøv wou sprinten bij Deceuninck-Quick Step. Ook vroeger had hij zijn vaste mannen met Eisel en Renshaw. Bij Bahrain had hij die niet, dat kan de reden zijn waarom het toen spaak liep."

Zou Greipel hetzelfde kunnen in deze trein? "Ik denk niet dat het antwoord zo simpel is. Ik weet niet of Greipel om het even wie vertrouwt. Soms koos Greipel nog een ander pad dan zijn lead-out. Als sprinter moet je toch dat vertrouwen geven aan je lead-out", vindt Serge Pauwels.

"Zo moet een lead-out eruitzien"

Ook in Villa Sporza Tour waren ze het eens over de perfectie van de lead-out bij Deceuninck-Quick Step. "Er was één ploeg die in staat was om hetzelfde te doen: Alpecin-Fenix. Maar daar zijn Van der Poel en Merlier uit weggevallen", zegt Sven Nys. "Cavendish heeft zoveel vertrouwen in deze trein. Het was perfect getimed, hij heeft zelfs overschot met zijn trein." "Als je ooit een filmpje wil laten zien over hoe een lead-out er moet uitzien, dan moet het zoals vandaag", vult De Cauwer aan. Karl Vannieuwkerke merkt op dat we al lang niet meer zo een trein gezien hebben. "Dat moet geleden zijn van Mario Cipollini. De laatste jaren was het vooral elk zijn eigen weg zoeken. Deze sprint was old school." Volgens De Cauwer is het zelfs "du jamais vu". "We missen natuurlijk een hele goede Caleb Ewan. Ook Tim Merlier en Mathieu van der Poel zijn er niet meer bij om wat tegenstand te bieden."

Tot slot was er lof voor de rol van Michael Mørkøv. "Hij was fenomenaal", vindt De Cauwer. Ook Nys prijst Mørkøv. "Normaal is de lead-out iemand die daarna zijn benen stilhoudt. Maar hij blijft doorsprinten waardoor er geen gaten vallen en de lead-out nog veel langer duurt."



