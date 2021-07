De onuitgegeven NBA-finale: dit moet je weten over Phoenix-Milwaukee

Spelverdelers als ontbrekende puzzelstuk

Ook voor Phoenix was de komst van een door de wol geverfde point guard als Chris Paul een kantelpunt. Hij zorgt voor de nodige ervaring in een team dat voorts teert op jonge talenten als Devin Booker en Deandre Ayton en dat amper 2 jaar geleden nog 63 van zijn 82 matchen in het reguliere seizoen verloor.

Wie voor het seizoen een NBA-finale tussen Phoenix en Milwaukee voorspeld had, was wellicht op hoongelach onthaald, maar het succes van beide teams komt niet uit de lucht gevallen.

Wat met vermoeidheid en blessures?

Ook Milwaukee en Phoenix deelden al in de malaise. Bij de Bucks is sterkhouder Antetokounmpo nog altijd twijfelachtig met een knieblessure. "Hij maakt vooruitgang, maar hij blijft onzeker voor de eerste wedstrijd", zegt coach Mike Budenholzer.

Miniem verschil

In april verloren de Bucks ook in eigen huis met miniem verschil: 127-128. Devin Booker besliste de wedstrijd met een rake vrijworp in de slotseconde van de eerste verlenging. De Finals zouden dus wel eens razend spannend kunnen worden.

Maar het verschil had niet kleiner kunnen zijn, want de Suns wonnen telkens met één luttel puntje verschil. In Phoenix werd het 125-124. Antetokounmpo schitterde in die match met 47 punten, maar miste wel het laatste shot van de wedstrijd.

Slechts één speler stond al in NBA-finale

Slechts één speler maakte het allemaal al eens eerder mee: Jae Crowder staat immers voor het tweede jaar op een rij in de finale. Vorig seizoen zat hij met Miami in het verliezende kamp.

Het lange wachten is voorbij

Historisch gezien zijn Phoenix en Milwaukee niet de grootste namen in de NBA. Beide teams zijn wel precies even oud. Ze maakten in 1968 samen hun entree in de NBA.

Amper 3 jaar later wonnen de Milwaukee Bucks hun eerste en nog steeds enige titel in de clubgeschiedenis. Met dank aan Kareem Abdul-Jabbar, die toen nog Lew Alcindor heette. De Bucks kozen hem als 1e in de draft van 1969 na een rondje "kop of munt" met... de Phoenix Suns.

De Suns zijn dit jaar aan hun 3e NBA Finals toe. In 1976 was Boston te sterk in de finale. 28 jaar geleden beet Phoenix zijn tanden stuk op de Chicago Bulls van Michael Jordan.

Voor de Bucks dateert de laatste finale van 1974. Ook voor Milwaukee is het de 3e NBA-finale, na bijna 50 jaar wachten.