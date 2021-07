Chris Froome en zijn "haat-liefdeband" met de Mont Ventoux: "Absolute chaos in 2016"

"Maar ik zit nog in een overlevingsmodus", drukt hij eventuele verwachtigen meteen de kop in.

RETRO: Chris Froome wint in 2013 op de Mont Ventoux

"Ik dacht: ik blijf hier niet staan"

In het verleden lagen de kaarten anders. In 2013 won Chris Froome de rit naar de Mont Ventoux.

"Ik won er op "14 juillet" in het geel. Dat jaar won ik ook mijn eerste Tour. Het zijn geweldige herinneringen", blikt hij terug.

"Een paar jaar later, in 2016, lag de finish niet op de top. Door de hevige wind koersten we tot in Chalet Reynard, maar de organisatie had er geen dranghekken meer kunnen plaatsen."

"Veel fans waren afgedaald tot aan de laatste klimkilometers, er stond veel meer volk dan gewoonlijk."

Het was vragen om ellende en die kwam er ook. "Ik had met Richie Porte en Bauke Mollema aangevallen, maar op 1 kilometer van de finish moest de motorrijder voor ons in de remmen."

"Wij knalden op hem en een andere motorrijder reed mijn fiets nog eens aan flarden. Het waren gekke taferelen."

Froome begon zowaar zelfs te lopen. "Ik wist dat ik niet onmiddellijk een nieuwe fiets zou krijgen en ik dacht: ik blijf hier niet staan."

"Het was absolute chaos. Hopelijk zien we dat niet snel nog eens terug", besluit Froome, bij wie het tijdsverlies werd kwijtgescholden. Maar zijn loopje zette de dagzege van Thomas De Gendt deels in de schaduw.