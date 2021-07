Cavendish steelt weer de show: "Van Lerberghe verlengt: hoofdnieuws bij Sporza!"

Voor hij het over eventuele waaiers in deze 10e etappe had, schetste Mark Cavendish hoe zijn rustdag was verlopen.

"Ik heb een biertje gedronken met Wilfried Peeters en we hebben gepraat over de uitschakeling van België op het EK. Dat was een triestige dag, hé?"

Een bad nemen verliep niet zoals gewenst (zie afbeelding onderaan), maar Cav was zo vriendelijk om ook eens te polsen naar de rustdag van onze reporter. "Heb je verhaaltjes over Remco (Evenepoel) gemaakt?"

Met een imitatie onderstreepte Cavendish nog eens de waarde van Tim Declercq in zijn calvarietocht van afgelopen zondag in de Alpen, waarna hij nog West-Vlaamse wensen kreeg van Renaat Schotte.

Waarop Cavendish de camera helemaal opeiste: "De kampioen van West-Vlaanderen, Bert Van Lerberghe, heeft zijn contract bij onze ploeg verlengd. Dat moet het grootste nieuws zijn bij Sporza."