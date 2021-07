Britse hartendief na opgave: "Ervaring werd me misschien wat te veel"

Nog nooit had ze een WTA-wedstrijd gewonnen, maar op Britse bodem stoomde Emma Raducanu meteen door naar de achtste finales op Wimbledon. De 18-jarige veroverde meteen de harten van het Britse publiek.

Maar het romantische verhaal kreeg geen happy end. In de achtste finale moest Raducanu ziek de strijd staken. Een dag later wou ze toch nog eens het publiek bedanken voor de steun.

"Ik voel me veel beter deze morgen", schrijft ze. "Het spijt me dat de match gisteren zo eindigde. Ik speelde het beste tennis uit mijn leven voor een geweldig publiek en ik denk dat die ervaring me wat te veel is geworden."

"Op het einde van de eerste set, na enkele intense rally's, was ik duizelig en had ik moeite met ademhalen. Het medische team adviseerde me om op te geven. Ook al was dat een aartsmoeilijke opdracht, ik voelde me niet goed genoeg om door te spelen."

"Ik wil iedereen bedanken die me elke match heeft aangemoedigd. Ik zal deze prestaties koesteren en sterker terugkomen. Ik kan niet wachten om te zien wat er nu op mijn pad komt."