Bolingo snelste Europese op 400m sinds 2015: "Met zo een tijd doe je mee voor olympische finale"

“Deze lijn betekent dat we omringd zijn door dingen die tegengesteld zijn en die bestaan door die tegenstellingen. Het vormt ook een contrast met mijn huidskleur. Je hebt zelden de keuze om geen keuze te hebben en te zeggen “ik ben beide”. Je bent een man of een vrouw. Zwart of wit. Hetero of homo.” Daarnaast verwijst het streepje naar haar dubbele nationaliteit: Bolingo heeft Congolese roots.

Wie zich afvraagt wat het witte streepje betekent op de kin van Bolingo tijdens wedstrijden, kreeg een antwoord van Bolingo zelf in een podcast van La Dernière Heure. "In de eerste plaats verwijst het naar de dualiteit in onze wereld vandaag. Ik heb de indruk dat we in een paradoxale, maar complementaire wereld leven.”

Bolingo valt niet alleen op met haar topprestaties, ze is ook een spraakmakend figuur, vindt Eline Berings. "Ze is heel charismatich en lacht en danst veel. Ze heeft ook een heel parcours afgelegd tot nu. Ze sukkelde al met verschillende blessures en verloor haar vader aan Covid-19."

"Met een tijd laag in de 50 seconden doe je mee voor een finaleplaats", weet Eline Berings. "Evident wordt het niet, want de 400m bij de vrouwen is van een ongezien hoog niveau. Maar als ze deze vorm kan doortrekken... ."

En lang had Bolingo niet nodig om dat vermoeden te bevestigen. Maandagavond finishte ze in Nancy in 50"29, meteen een serieuze verbetering. Meer zelfs. 50"29 is de snelste tijd gelopen door een Europese atlete sinds 2015.

"Ik denk dat we Thiam moeten geloven over haar vorm"

Hét Belgische uithangbord van de atletiek blijft natuurlijk Nafi Thiam. Zelf zei ze afgelopen weekend beter te zijn dan in Rio, maar haar prestaties bevestigen dat voorlopig niet. Eline Berings kent Thiam een beetje en denkt dat die uitspraken ons gerust kunnen stellen.

"Nafi is als persoon niet makkelijk te lezen. Ze is het introverte type, dat zich niet graag blootgeeft in de pers. Als zij dan zegt tegen journalisten dat ze zich goed voelt en beter is dan ooit, dan denk ik dat we dat moeten geloven en mogen uitkijken naar een topprestatie in Tokio."

"Haar prestaties deze zomer zijn wel nog niet indrukwekkend geweest. Dat kunnen we niet ontkennen. Ze koos om voor de Spelen geen meerkamp te doen. Dat is toch vrij uitzonderlijk, want de meerkamp is toch bij uitstek haar discipline."

"Anderzijds maakt dat misschien juist waarom ze nog niet heel indrukwekkend is geweest. Ze heeft enkel hier en daar wat kleine wedstrijdjes gedaan, die ze waarschijnlijk meer als training zag."

"Daarom vermoed ik toch dat ze zal groeien eens ze op de piste in Tokio staat, want Thiam is echt een competitiebeest. Veel zal afhangen van de eerste twee of drie nummers, zoals altijd. Als die goed gaan, denk ik wel dat we de beste Nafi Thiam zullen zien."