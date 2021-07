Wout van Aert jaagt op ritwinst: "Ik zit kort bij de 100 procent"

Gevraagd naar zijn moment van de 1e week, kwam Van Aert uit bij de lange vlucht in de langste rit: "Het was leuk om zo aanvallend te koersen." Al kijkt hij wel met gemengde gevoelens terug op de voorbije 9 dagen: "Op zich heb ik een goeie eerste Tour-week achter de rug, denk ik. Ik voel wel dat ik beter en beter word, maar ik heb er voorlopig niets mee kunnen behalen." "Echt helemaal tevreden kan ik niet zijn. Maar ik ben op de goede weg. Het eerste weekend kwam ik net tekort om mee te vechten voor de overwinning, afgelopen weekend was ik al een stuk beter."

Helemaal tevreden kan ik niet zijn.

"Onze goede voorbereiding niet zomaar opgeven, omdat Primoz er niet meer is"

Vorig jaar won Van Aert 2 ritten en was hij de meester-helper van Primoz Roglic, die pas op de voorlaatste dag werd teruggefloten door Pogacar. Jumbo-Visma verloor in deze Tour al Roglic en Gesink. "Het is dit jaar helemaal anders. Vorig jaar liep eigenlijk vanaf de eerste dag alles op wieltjes en hadden we de controle over de koers." "Dit jaar is er heel veel tegenslag vanaf het begin. En de kansen die er wel kwamen, daar grepen we net naast. Voor mij persoonljik waren er een paar opdoffers waar ik meer had van verwacht." "Anderzijds hebben we samen met de rest van de wereld ontdekt hoe sterk Jonas (Vingegaard) is. Het is nog een mooi doel om met hem een goed klassement te rijden." "We proberen het hoofd omhoog te houden. Het was niet zo dat alleen Primoz zich goed had voorbereid, we hebben ons allemaal zo goed als het kan voorbereid. Dat willen we nu niet zomaar opgeven. Er zullen nog andere mooie dingen op ons pad komen en daar zullen we proberen voor te gaan."

"Mijn conditie is aan het verbeteren, dat zit goed voor de sprints"

Van Aert ziet voor zichzelf zowel kansen in de overgangsetappes als in de sprintritten. Dat er minder controle zal zijn in de vlakke ritten omdat er al een pak sprinters out zijn, gelooft hij niet: "Cavendish is er nog, Philipsen, Bouhanni... Sprinters genoeg. In die ritten moeten ze het doen, het zou raar zijn dat die ploegen dan geen controle pakken." "Maar Ewan, Démare en Merlier zijn er niet meer. Dat zijn echt snelle jongens, die moeilijk te kloppen zijn. Statistisch gezien verhoogt dat mijn kansen in de makkelijkere sprints." "Daarvoor zal ik Mike (Teunissen) en Tony (Martin) in steun krijgen als lead-out, de andere jongens zijn pure klimmers. Dat is niet erg uitgebreid, maar het zijn 2 sterke kerels. Die gaan me wel in positie kunnen brengen." Hoe goed is zijn spurt momenteel? In de eerste massaspurts spaarde hij zich voor de tijdrit, in rit 6 spurtte hij mee: "Maar dat kon je zo niet noemen, want ik zat te veel in de wind en moest ook remmen."

"Het is moeilijk in te schatten, maar over het algemeen zijn de sprints zo snel dat wie nog overschot heeft in de finale om aan te zetten, ver komt. Mijn conditie is aan het verbeteren, dus dat zit wel goed."

Iemand vroeg me vooraf: "Met hoeveel ritten in de Tour ben je tevreden?" Dan snap je er niet veel van. Alvast 1 rit winnen mag je niet als normaal beginnen te beschouwen.

Van Aert gaf het hierboven al aan: hij houdt van aanvallend koersen. Wil hij dan eerder op die manier een rit winnen? "Het kan allebei. Ik wil het ook wel proberen in overgangsetappes. Daarvoor is het goed dat ik het klassement volledig heb laten varen, om vrijheid te krijgen." "Toen het de voorbije 2 dagen hard ging bergop zat ik nog in deel 1 van het peloton. Ook in lastigere ritten heb ik op die manier mijn kans." Vrijdag naar Carcassone speelt in zijn achterhoofd: "Dat is een heel lastige rit, 220 km, weinig vlak, dat is lastig voor sprintersploegen. En de rit voor Andorra is volgens mij ook een overgangsrit, verder heb ik nog niet gekeken." De tijdrit in Bordeaux op de voorlaatste dag heeft hij nog niet verkend. "Primoz wel, ik zal de beelden eens bekijken. Het is meer rechttoe rechtaan dan de eerste tijdrit met iets minder hoogtemeters. Op papier zou dat me nog iets beter moeten liggen." Er zijn nog 12 koersdagen, voor 1 zege zou Van Aert alvast tekenen: "Iemand vroeg me vooraf: "Met hoeveel ritten in de Tour ben je tevreden?" Dan snap je er niet veel van, denk ik. Alvast 1 rit winnen mag je niet als normaal beginnen te beschouwen. Ritwinst is zeker het doel en dat zullen we najagen." Komen we tot de conclusie. Hoe hoog schat hij zijn potentieel op dit moment in? "Dat is altijd moeilijk. Zeker geen 80 procent. Je zit hier op het hoogste niveau, ik doe goed mee. Dan zit je kort bij de 100 procent. En dan hangt het af van details en kleine verbeteringen om op je best te zijn."

"Ik sta niet aan de kant van diegenen die hoge niveau verdacht of raar vinden"

Alle Tour-volgers zeggen het, maar ook anciens als Thomas De Gendt en Greg Van Avermaet: het niveau ligt heel hoog in deze Tour. Hoe kan je dan nog als renner verbeteren? Van Aert antwoordt met een boutade: "Misschien is beter worden in de Tour minder slecht worden dan iemand anders." "In mijn geval word ik fysiek beter, omdat ik voor de Tour geen koersen in de benen had. Ik zit elke dag heel veel uren op de fiets, ik heb het idee dat dat mij beter maakt. Het is wel niet zo dat ik de dag dat ik in Parijs opsta, mij veel beter zal voelen dan de dag dat ik in Brest vertrokken ben. Om het effect te voelen heb je weer wat rust nodig." "Voor mij lag het niveau vorig jaar ook hoog. Alleen was het de laatste 3 dagen superlang oorlog voor de vroege vlucht. Van de vorige edities herinner ik me dat er maar 1 keer was dat je dacht: “Amai, vandaag was het afzien om bij het peloton te blijven.” Dat was nu 3 dagen op een rij. En daar komt dat slechte weer bovenop." "Ik begrijp wel waar die vaststelling van komt, ik sta niet aan de kant van diegenen die het verdacht of raar vinden." "We zijn in de Tour, we staan met 180 aan de start, van wie er 160 op hoogtestage zijn geweest. Voor velen is dit hét hoofddoel van het jaar. Dat het niveau dan hoog is, lijkt me de logica zelve."