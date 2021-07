Week 2 van de Tour: Mont Ventoux (x2), waaierkansen en uitje naar Andorra

De Tour respecteert de maandagse rustdag en serveert vandaag in de 10e rit een maaltijd die niet zo zwaar op de maag zal liggen als het Alpenmenu van zaterdag en zondag.



De sprintersrit naar Valence (of is de wind een stoorzender?) is een amuse voor de 11e rit van woensdag 7 juli. De Mont Ventoux? Oui, en zelfs twee keer.

De eerste top ronden we - vanuit Sault - op 76 kilometer van de aankomst, de tweede passage - vanuit Bédoin - op de Reus van de Provence krijgen we op 22 kilometer van de witte lijn. Die ligt in Malaucène na een lange afdaling.

Ritten naar Nîmes en Carcassonne vormen de brug naar de Pyreneeën, maar de kans op een verbrokkeld peloton - niet zozeer door het parcours, wel door de wind - is reëel.

De zaterdagetappe naar Quillan moet een kolfje naar de hand van de aanvallers worden, de zondagrit naar Andorra La Vella is dan weer een afspraak voor de klassementsmannen met 3 cols van 1e categorie.

Een rode draad in deze Tour: ook de laatste etappe voor de tweede rustdag eindigt na een afdaling. Onderweg doet de Tour daar ook het hoogste punt (Souvenir Henri Desgrange) aan: de Port d'Envalira op 2.408 meter hoogte.