RETRO VIDEO: Herbekijk de beste EK-duels tussen Italië en Spanje

EK 2016: Pellè bevrijdt de Italianen in 1/8e finale

De laatste confrontatie tussen Italië en Spanje dateert van 2016. In Frankrijk ontmoeten de toplanden elkaar in de achtste finales.

EK 2012: Een billijk gelijkspel in de groepsfase

Het zijn nochtans de Italianen die op voorsprong komen dankzij oude rot Di Natale. Niet veel later zet Fabregas orde op zaken. De zuiderse landen openen hun EK in Polen en Oekraïne met een puntendeling.

In de eerste wedstrijd in groep C op het EK in 2012 staat meteen een topaffiche op het menu. Spanje, kersvers wereldkampioen, is torenhoog favoriet tegen Italië.

EK 2012: Een Spaanse pandoering in de EK-finale

EK 2008: Spanje stuurt wereldkampioen naar huis

Wereldkampioen Italië begon in 2008 met veel ambitie aan het EK in Oostenrijk en Zwitserland. In de kwartfinale trof het een jong en hongerig Spanje.

EK 1988: Mancini schittert niet, maar Italië wint

Een verrassend aanvallend Italië had tegen Spanje genoeg aan een gelijkspel in de groepsfase van het EK 1988 in Duitsland, maar was gebrand op een overwinning.

Alessandro Altobelli kwam in de tweede helft in voor huidig bondscoach Mancini en bediende Vialli, die tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Spanje strandde in de groepsfase, Italië werd in de halve finale eruit gekegeld door de toenmalige Sovjet-Unie.