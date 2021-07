POLL: 9 Tourdagen, 9 momenten: Wat is uw moment van de eerste Tourweek?

1. Papa Alaphilippe soleert met knappe rush

Op de eerste dag ontbond Julian Alaphilippe al meteen zijn duivels. Met groot machtsvertoon soleerde de wereldkampioen naar ritwinst én geel. Na de finish barstte de kersverse papa in tranen uit. Deze overwinning was er eentje voor zoontje Nino.

2. Mathieu van der Poel voor grootvader Poulidor

Mathieu van der Poel overklaste de concurrentie op de 2e dag en stoomde solo naar ritwinst. Bovendien veroverde hij op zijn tweede dag in de Tour ook nog eens de gele trui, iets waar zijn grootvader Raymond Poulidor nooit in geslaagd is. Ook hij hield het niet droog na zijn overwinning.

3. Dag 3: met veel vallen én het opstaan van Merlier

Op de smalle wegen richting de finish van de derde etappe volgden de valpartijen elkaar in hoogtempo op. Onder anderen Miguel Angel Lopez (Movistar), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en Tadej Pogacar (UAE) zochten het asfalt op. Als klap op de vuurpijl ontspoorde ook de massasprint. Tim Merlier knalde er naar de ritzege, maar in zijn nek haakten Caleb Ewan en Peter Sagan in elkaar. Dit betekende ook meteen het einde van de Tour van de Australiër.



4. Het sprookje: Cavendish wint weer in de Tour

Met een voorsprong van een minuut dook onze landgenoot Brent Van Moer de finale van de 4e Tourdag in. De jonge vluchter perste het laatste restje uit zijn energietank, vloog alleen onder de rode vod, maar werd op 200 meter van de streep nog ingehaald door de sprinters. De ontgoocheling van Van Moer moest plaatsmaken voor de vreugde (en tranen) van Cavendish.

5. Vrolijke vrienden Van Aert en Van der Poel

Op dag 7 waanden we ons even op de Superprestige veldrijden. Mathieu van der Poel en Wout Van Aert sloegen de handen in elkaar en gingen er samen vandoor. Vooraleer ze er een koppelkoers van maakten, zaten ze nog gretig moppen te tappen tegen elkaar. Het geintje van Van Aert moet wel een heel goedje geweest zijn ...

6. Mohoric komt met tranen in zijn ogen over de streep

Nog meer tranen in de Tour. Matej Mohoric had op de 7e Tourdag een superdag. De Sloveen zette een kopgroep vol Belgen een hak en kwam met tranen in zijn ogen over de finish.

7. Pogacar gaat lachwekkend hard in de Alpen

Op de 8e Tourdag sprak het aangezicht van Soren Kragh Andersen boekdelen. De tweevoudige ritwinnaar van vorig jaar lachte van miserie toen hij komeet Pogacar voorbij zag vliegen.

8. Prijs voor de strijdlust? Dlamini komt bijna uur na tijdslimiet aan

Na een val was de tijdslimiet al lang buiten bereik, maar toch weigerde Nicholas Dlamini (Qhubeka-NextHash) op te geven. Bijna anderhalf uur na winnaar Ben O'Connor kwam de Zuid-Afrikaan nog aan in Tignes. Hij kreeg nog applaus in de aankomstzone.

9. Roglic zwaait in stijl uit: "Het is een klasbak"