Lotto-Soudal beloont 19-jarige Arnaud De Lie met profcontract

Arnaud De Lie is een eerstejaarsbelofte, maar heeft ondanks zijn prille leeftijd Lotto-Soudal al overtuigd van zijn kwaliteiten.

"Afgelopen seizoen werd De Lie Belgisch kampioen bij de junioren en werd hij 3e op het EK in Plouay. Hij pakte ook de zege in de Vlaams-Brabantse Pijl en toptiennoteringen in Harelbeke en Parijs-Roubaix", klinkt het bij Lotto-Soudal.

"De Lie's eerste seizoen bij de beloften in 2021 begon erg laat, maar in zijn allereerste wedstrijd - meteen tussen de profs - stond De Lie na afloop van de GP Vermarc samen op het podium met Álvaro Hodeg, die de wedstrijd won."

"Daarop vertrok De Lie naar de Giro U23, waar hij 3x in de top 10 eindigde. Eergisteren soleerde hij nog naar de overwinning in GP Color Code in Bassenge, de eerste wedstrijd van de U23 Road Series."

General manager John Lelange gelooft in De Lie. "Hij is een groot talent en we zullen zuinig met hem omspringen. Stap voor stap, zoals we met al onze jongeren doen."

"We hebben er inmiddels veel, maar alles past in een weldoordacht project. We bouwen aan de toekomst en in 2021 hebben onze jongeren zich al goed laten zien. Ook Arnaud zal ons niet teleurstellen. Wij rekenen op hem maar hij mag vooral ook op ons rekenen."