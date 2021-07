GP Oostenrijk anders bekeken: geen WK-punt voor Russell, wel knuffel van Alonso

1. Verstappen domineert nog meer

Hebben Max Verstappen en Lewis Hamilton van rol gewisseld? De voorbije seizoenen zag de Nederlander Hamilton seconden wegrijden van zodra de rode lichten uitgingen, maar dit seizoen krijgt Hamilton een koekje van eigen deeg.



Toen Hamilton zich in Oostenrijk eindelijk voorbij de oranje bolide van Lando Norris had geworsteld, had Verstappen al 10 seconden voorsprong. Bovendien zonder zijn banden echt te belasten. "We zijn mijlenver van hen verwijderd", gaf Hamilton toe bij Sky Sports.

2. Norris is ontevreden met 3e plek

Lando Norris (McLaren) pronkte voor de 3e keer dit seizoen op het podium, maar de guitige Brit verscheen eens niet met een kamerbrede glimlach voor de microfoon.



Een tijdstraf van 5 seconden zat Norris nog dwars. Het kostte hem niet alleen de 2e plek, hij had de straf ook niet verdiend, vond Norris. Sergio Perez (Red Bull) probeerde een aartsmoeilijke inhaalbeweging buitenom en belandde in het grind. "Perez nam het risico, niet ik", opperde Norris. Toch zat er iets hem nog meer dwars. "Veel mensen zullen dit nu elk weekend verwachten en klagen waarom we niet zo snel zijn in Silverstone. Ik wil niet negatief zijn, maar gewoon realistisch."

3. Perez maakt geen vriendjes

Sergio Perez (Red Bull) flirtte zelf even met de grindbak na contact met Norris, maar slaagde er ook zelf in om Charles Leclerc (Ferrari) twee keer van het circuit te duwen.



Het leverde hem twee tijdstraffen van 5 seconden op, waardoor de Mexicaan van de 6e naar de 9e plek zakte in de uitslag. Achteraf stak Perez de hand in eigen boezem. "Mijn excuses aan Charles. Zo wil ik niet racen. Ik ben niet dat type coureur. Het spijt me enorm als ik zijn race heb beïnvloed", zei hij. Teamadviseur Helmut Marko sakkerde vooral dat Perez niet op de 2e plek was geëindigd.

4. Russell zadelt Alonso op met schuldgevoel

George Russell leek zijn eerste WK-punt voor Williams binnen handbereik te hebben, tot Fernando Alonso (Alpine) hem in de laatste ronden nog uit de top 10 duwde.



De Spanjaard bleef achter met gemengde gevoelens. "Het was zeer intens. Het ging maar over één punt, maar het voelde als de laatste ronde in een titelgevecht. Ik vind het jammer dat het net tegen George Russell is dat ik moest strijden." Russell pakt al enkele races op rij uit met straffe prestaties, maar de beloning ontbreekt nog. Misschien volgt die wel als hij het zitje van Bottas bij Mercedes mag overnemen? "Dan zal hij kunnen vechten voor zeges", gelooft Alonso. Hij troostte Russell alvast met ee knuffel na de race.

5. Nieuwe klap in Silverstone?

Is Max Verstappen op weg naar de wereldtitel? Een overwinning van de Nederlander op het circuit van Silverstone zou alvast een stevige klap betekenen voor Mercedes.



Maar het is vooral ook uitkijken naar de "sprintrace", een nieuw concept om het raceweekend wat spannender te maken. De GP van Groot-Brittannië krijgt de eer om het een eerste keer uit te proberen. Na de vrije training op vrijdag volgt een normale kwalificatiesessie (van Q1 tot Q3). Daarin wordt de startpositie bepaald voor de sprintrace (van 100 km) op zaterdag. De winnaar van die kortere race verdient 3 WK-punten en start zondag op de polepositie.