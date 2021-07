Elke Vanhoof op valreep naar Tokio mét vriendin-renster: "Constant rekenen"

Toch was dat niet enkel een nadeel. "Op zich was het niet slecht om opnieuw met de basis te beginnen en de automatismen terug te zoeken."

Het was voor Vanhoof een race tegen de tijd om na een hersenschudding in maart 2019 genoeg punten te sprokkelen. Zeker omdat ze lang niet mocht trainen. "Dat was heel raar", deelt ze. "Ik ben van nul moeten beginnen en heb twee jaar geen wedstrijden gehad."

Hoe heeft Valerie Demey de jacht op Vanhoofs olympische ticket beleefd? "Het eerste jaar van haar hersenschudding was voor ons allebei heel moeilijk. Ze moest proberen een normaal leven te leiden, naast het BMX."

"Dat lukte dankzij corona goed en ik zag ze in stijgende lijn evolueren", weet de renster van Liv Racing. "Dat was leuk voor mij, want ik voelde me schuldig dat ik ging trainen terwijl zij thuis zat met een hersenschudding."

Demey wist al even voor haar partner dat ze naar Tokio mocht. "Toen ik thuiskwam met het nieuws van mijn selectie, denk ik dat ze nog een tikkeltje meer gemotiveerd was om het ook te halen."



"Ze had nog slechts 2 weken om zich te kwalificeren en was constant aan het rekenen waar ze punten kon pakken. Dat ze die weet te grijpen op de allerlaatste dag, is een teken dat ze een grote atlete is", zegt ze vol bewondering.