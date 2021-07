Een mix tussen Bitcoin en Panini: de wondere wereld van digitale (en peperdure) voetbalkaartjes

250.000 euro voor Cristiano Ronaldo. Het lijkt een soldenkoopje voor voetbalclubs, maar is eigenlijk de kostprijs van zijn digitale variant. Online kaartjes van sterspelers zijn dit jaar big business geworden. Een intrigerende mix tussen Panini-stickers en Bitcoins, waar ook de Belgische bond mee van profiteert. Welkom in de wondere wereld van de digitale voetbalkaartjes.

De muziek van het openscheurende papieren zakje. Dan de vrijkomende geur van vers gedrukte stickers. Vervolgens heel langzaam de 5 'schatten' van elkaar schuiven en ontdekken welke voetballers je in handen hebt. Zijn het de ontbrekende exemplaren waar je al zo lang naar zocht? Of dubbeltjes om te ruilen met vrienden? Bovenstaande tafereel klinkt heel wat verzamelaars van Panini-stickers ongetwijfeld vertrouwd in de oren. Ook dit jaar gingen veel liefhebbers opnieuw aan het verzamelen om met een compleet EK-album te kunnen pronken. Maar anno 2021 heeft de wereld van verzamelkaartjes er een speler bij. En het is big business.



Sorare: schaarse voetbalkaartjes gelinkt aan cryptomunten

Het bericht van de Belgische voetbalbond verdween bijna geruisloos tussen de plooien door de EK-gekte.

“De Rode Duivels zijn geland in Sorare! Je kan nu de digitale kaartjes van jouw favoriete Belgische voetbalsterren verzamelen, ruilen en ermee spelen.” (lees verder onder de tweet)

So-wát? In de wondere wereld van digitale voetbalverzamelkaartjes is Sorare momenteel de marktleider met wereldwijd 400.000 gebruikers. Het Franse bedrijf bezit licenties van ongeveer 150 ploegen, waaronder de Rode Duivels en alle Belgische eersteklassers. Het spel werkt als volgt: spelers kunnen digitale kaarten van voetballers verzamelen en daarmee een ploeg (van 5) bouwen. Op basis van hun prestaties in de echte voetbalwereld scoor je punten, waarmee je in diverse competities geldprijzen of nieuwe kaartjes kunt winnen. Vergelijkbaar met een fantasy voetbalspel dus.

Het aantal kaartjes is evenwel niet onbeperkt. Van ieder speler zijn er 111 stuks per seizoen: 100 ‘rares’, 10 ‘super rares’ en 1 ‘unique’. Hoe hoger de zeldzaamheid, hoe meer bonuspunten je spelers scoren. Maar vooral: hoe hoger de waarde.

En nu komt het unieke van Sorare. Het spel is gebaseerd op een blockchain-technologie, waardoor de kaartjes een bewezen schaarste hebben - ze kunnen dus niet gedupliceerd of verwijderd worden. Elk kaartje is een NFT, een uniek digitaal item, waaraan een waarde is verbonden. Met de cryptomunt ethereum (de tweede grootste na Bitcoin) kunnen kaartjes gekocht en verkocht worden op een digitale marktplaats.

Wat is een NFT? Een non-fungible token of kortweg NFT is een digitaal certificaat om te bewijzen dat iets jouw eigendom is. Het ontstond om aan online creaties een waarde toe te kennen. De voorbije maanden werd onder meer de eerste tweet ooit verkocht voor 2,5 miljoen dollar en een meme van ‘disaster girl’ voor bijna 500.000 dollar.

250.000 euro voor digitale Ronaldo

Het concept is momenteel een geweldig succes. De Parijse onderneming groeide de voorbije maanden aan sneltempo - meer dan 50% per maand. Begin dit jaar haalde Sorare nog ruim 40 miljoen euro aan vers kapitaal op bij investeerders. Onder meer topvoetballers Antoine Griezmann en Gerard Piqué pompten al een deel van hun centen in het platform. Net als ex-vedetten Rio Ferdinand, André Schürrle en Oliver Bierhoff. “De laatste 12 maanden waren eendolle rit", vertelt Brian O'Hagan, Growth Lead bij het bedrijf. "In december 2019 verhandelden we voor 35.000 euro aan waarde op ons platform. De voorbije maand was dat 12 miljoen euro.”

Topvoetballer Gerard Piqué investeerde al mee in Sorare.

Sorare is duidelijk meer dan alleen een spelletje. De prijzen van sommige digitale voetbalkaartjes op het platform deden ons bijna achterover vallen. Voor een 'super rare' kaartje van Kevin De Bruyne wordt vlot 25.000 euro neergeteld - daar koopt u een hele mooie tweedehandswagen mee. Het one-of-a-kind exemplaar van Cristiano Ronaldo wisselde voor - hou u vast - 250.000 euro van eigenaar. Tot dusver het duurste kaartje ooit op het platform.

Kopers van kaartjes speculeren op een prijsstijging van de spelers in kwestie. Beïnvloed door hun prestaties op het veld. Het is de kunst om talent vroeg te spotten - dan is hun prijs nog laag - in de hoop dat ze later doorbreken. In de Sorare-maatschappij stond bijvoorbeeld ruwe diamant Jonathan David al lang op de radar toen hij bij AA Gent speelde. Zijn kaartje was felbegeerd, omdat velen hem een grote toekomst toedichtten. Ze kregen gelijk: de Canadees ging voor een recordbedrag naar het Franse Lille en scoorde daar aan de lopende band. Zijn eerste kaartje is nu een veelvoud van het oorspronkelijke bedrag waard (zie onderstaande grafiek).

De evolutie van de waarde van Jonathan David

In het begin kocht je een kaartje van Jonathan David voor enkele tientjes, nu wisselen ze voor ongeveer 4.500 euro van eigenaar.

Maakt het potentiële rendement van de Sorare-kaartjes het dan ook een interessant product voor beleggers? Erik Joly, hoofdeconoom bij ABN AMRO, is eerder sceptisch. “Ik zou beleggers aanraden om toch goed op te passen", benadrukt hij. "Voor een paar honderd euro heb je een compleet Panini-boek, maar hier gaat het duidelijk om andere bedragen op een niet-gereglementeerde markt.”

Wat als je een speler koopt voor 10.000 euro en hij plots niet meer presteert? Of erger nog: hij een zware blessure oploopt? Erik Joly, hoofdeconoom ABN Amro

“Ik sta er met de nodige verwondering naar te kijken", gaat Joly verder. "Wat als je een speler koopt voor 10.000 euro en hij plots niet meer presteert? Of erger nog: hij een zware blessure oploopt?" "Bovendien zit je ook met de waarde van de cryptomunt waarin verhandeld wordt, in dit geval dus ethereum. Die maakte dit jaar al een enorme rit naar boven, maar ging vervolgens evenzeer vlot naar beneden. Wat de toekomst brengt voor deze en andere cryptomunten kan geen mens voorspellen."

Ook op kaartjes van Rode Duivels werd gretig geboden tijdens het EK.

Amerikaanse fans van Charleroi

Al zijn lang niet alle gebruikers van Sorare uit op geldgewin. Voor velen is het ook gewoon fun. "De meeste spelen het voor het fantasy-aspect", weet O'Hagan. "Kijk, Generatie Z consumeert voetbal op een totaal andere manier dan de vorige. Ons platform helpt hen daarbij. Wanneer je het kaartje van een bepaalde speler bezit, voel je een bepaalde verbondenheid." Mel, een fervent speelster met een blog over Sorare, knikt: "Het kost een paar honderd euro als je er écht mee aan de slag wil gaan, maar het voegt wel een andere dimensie toe wanneer je naar voetbal kijkt. Ik volg heel wat competities veel intensiever dan voorheen, zoals de Belgische." "Net zoals vele anderen ben ik nu fan van Hans Vanaken. Binnen de community wordt hij "The Lord" genoemd, omdat hij één van de grootste puntenpakkers was in de begindagen van het spel."

Er zijn nu fans van Charleroi in de Verenigde Staten en supporters van Beerschot in Taiwan. Ze worden om 3 uur wakker om te volgen hoe hun speler het doet. Brian O'Hagan

Ze was lang niet de enige die de Belgische clubs beter leerde kennen door het platform. “Doordat de Jupiler Pro League de eerste competitie was, zijn veel mensen uit onze community de wedstrijden beginnen te volgen", aldus O'Hagan. "Er zijn nu fans van Charleroi in de Verenigde Staten en supporters van Beerschot in Taiwan. Ze worden om 3 uur wakker om te volgen hoe hun speler het doet. Wist je trouwens dat Antoine Griezmann het kaartje van Maarten Vandevoordt heeft gekocht? Hij is een grote fan van het Genkse keeperstalent."

Sterspeler Antoine Griezmann telde 2 maanden geleden 30.404 euro neer voor het unieke kaartje van Maarten Vandevoordt dit seizoen.

Belgische pioniers

Ons land vervult een pioniersrol als het gaat om de digitale voetbalkaartjes. De Jupiler Pro League was in 2018 de eerste voetbalcompetitie die in zee ging met Sorare. Vorige maand sloot ook de Voetbalbond zich aan. Het maakt van België het eerste land waarvan zowel de nationale ploeg als de clubs aangesloten zijn. "In het begin krabden we ons toch eens achter de oren", lacht Manu Leroy, directeur marketing van de Belgische voetbalbond. "Ook voor ons was het een totaal onbekende wereld. Een sprong in een totaal nieuw concept." "Het kadert evenwel in onze strategie om naast grote partners ook licenties aan andere bedrijven te verkopen. Dat is het geval met Sorare. Ze hebben recht om de portretten van onze spelers te gebruiken."

Voor onze partners wordt het interessant als een kaartje met hoge waarde meerdere keren van eigenaar verandert. Brian O'Hagan

Uiteraard niet kosteloos. Wat verdienen de Pro League en Belgische voetbalbond aan de deal met Sorare? Is het een nieuwe goudmijn? "Er wordt een basissom betaald aan onze partners", legt O'Hagan uit. "Daarnaast ontvangen ze ook van elk doorverkocht kaartje een stukje van het bedrag." "Stel: er wordt een Romelu Lukaku verkocht voor 100.000 euro. Daarvan gaat een fee van 5% naar Sorare, die een deeltje doorstort naar de Belgische voetbalbond. "Of dat om grote bedragen gaat? (lacht) Als een kaartje voor een hoge prijs verkocht wordt, kan je wellicht eens goed gaan eten met het kantoorpersoneel. Al wordt het natuurlijk interessant als het nadien nóg 10 keer van eigenaar verandert."

