Christophe Vandegoor: "Ik heb lijken zien binnenkomen in deze Tour"

Tadej Pogacar heerste soeverein in de eerste week van de Tour de France. De jonge Sloveen zag zijn grootste uitdager (Roglic) ook uitvallen en lijkt zo nu al op weg naar zijn 2e Tourwinst. "Ik denk dat de winnaar al bekend is", denkt ook Christophe Vandegoor.

"Dan heb je nog Richard Carapaz (5e). Daar moet je bijna medelijden mee hebben. De Ecuadoriaan probeerde al 3 dagen na elkaar aan te vallen, maar kreeg telkens een serieuze tik op zijn neus. Zonder ongelukken is de Tourwinnaar dus al bekend, lijkt me."

Pogacar vs Merckx? "Die vraag mag gesteld worden"

Het zou meteen de 2e Tourzege zijn voor Pogacar. De jonge Sloveen, die nog maar 22 jaar is, lijkt zo in poleposition te liggen om de 5 Tourzeges van Merckx aan te vallen.

"Renners stellen vast dat er (te) hard gereden wordt"

"Een aantal renners stelt in deze Tour vast dat er enorm hard gefietst wordt, maar dat was vorig jaar ook al zo. Toen vertelde Oliver Naessen al dat hij persoonlijke wattage-records neerzette, maar daar alleen maar een figurantenrol mee kon vertolken."

Thomas De Gendt vertelde gisteren dat hij heel goede waardes trapte gisteren, maar dat hij toch niet kon volgen in het peloton. De vluchtkoning was niet de enige die op die conclusie botste en de geruchtenmolen begon te draaien: doet dit aan het EPO-tijdperk denken?

"Die uitspraken horen we nu opnieuw vanuit meerdere bronnen. Dan komt de geruchtenmolen natuurlijk snel op gang. Er zijn momenteel ploegen die beter presteren dan andere, maar dat is altijd al zo geweest en zal altijd zo blijven."



"Zo vertelde Thomas De Gendt vandaag zelf nog dat hij het zeer onwaarschijnlijk acht dat er nog veel kan worden gesjoemeld. Sinds enkele jaren hebben de renners bijvoorbeeld ook een bloedpaspoort."

Zware dopinggevallen zijn er recent ook niet meer geweest. Dat is hoopvol, maar een slag om de arm is wel nodig. Bedrog is eigen aan de mens, in alle takken van de maatschappij, ook in de sport."