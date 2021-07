Berings: "Ik ondervond hetzelfde als De Gendt, jonge generatie haalde energie uit coronajaar"

Download de podcast van De Tribune

"Corona had totaal andere impact op jonge en oudere generatie"

"Ik heb gisteren de waardes geduwd van in een ontsnapping, alleen ben ik op 28 minuten geëindigd. Maar ik voel me even moe als na een vlucht. Een hoop renners rijdt gewoon sneller dan ik." Die woorden van Thomas De Gendt zondag zorgde voor vraagtekens, want ze lieten ruimte voor interpretatie.



Daarom vroeg De Tribune het De Gendt zelf. Wat bedoelde hij nu precies?

"Ik denk niet dat er op kleine of grote schaal doping circuleert. Ik steek voor niemand mijn hand in het vuur, maar ik vertrouw er wel op dat iedereen zuiver rondfietst. Het algemene niveau is sinds de lockdown gewoon heel hoog en het niveau van nu is te hoog gegrepen voor mij", antwoordde De Gendt in een bericht.

De Gendt en Eline Berings zijn leeftijdsgenoten (beide geboren in 1986). Niet doping, maar lockdown en coronacrisis zijn ook volgens Eline Berings de sleutelwoorden in de zoektocht naar een verklaring voor wat De Gendt momenteel meemaakt in de Tour.

"Ik heb dat zelf ook ondervonden. De coronacrisis heeft een totaal andere impact op de oudere generatie dan op de jongere generatie. Psychologisch is het coronajaar een andere beleving geweest."