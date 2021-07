Bart Swings staat weer op het ijs: "Schrok ervan hoe goed het ging"

In een drukke sportzomer zouden we bijna vergeten dat ons land een topper in het schaatsen heeft. Hoe zou het Bart Swings vergaan in zijn voorbereiding op een nieuw schaatsseizoen?

"Ik heb de eerste training op het ijs achter de rug. Normaal is die super onwennig, maar het ging verdacht goed", laat Bart Swings weten. Daar ben ik enthousiast over!"

"Door vorig jaar erg lang op het ijs te staan, behield ik mijn techniek beter. Ik schrok ervan hoe goed het ging en krijg zin om weer aan mijn techniek te werken."



Swings trekt vroeger dan gewoonlijk zijn schaatsen aan. "In totaal sta ik twee maanden vroeger op het ijs dan vorige jaren. Dat is zeker een bewust keuze. Het zorgt ervoor dat ik meer tijd heb om mijn techniek bij te schaven. Die rust doet me duidelijk goed."