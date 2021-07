Alpecin-Fenix: geen WorldTour-ploeg, wel grootverdiener in de Tour

Alpecin-Fenix is geen WorldTour-ploeg, maar Tim Merlier en co staan toch stevig hun mannetje in de Tour de France. Zo won onze Belgische spurtbom maandag nog de eerste massasprint.

Zijn ploegmakker Mathieu Van der Poel deed er nog een schepje bovenop voor het team. Na zijn overwinning op de Mûr-de-Bretagne hield de Nederlander de gele trui maar liefst zes dagen vast.

Die knalprestatie van het continentale team wordt nu ook in prijzengeld vertaald. Zo pronkt Alpecin-Fenix voorlopig boven alle WorldTour-ploegen in het lijstje grootverdieners in deze Tour. De Belgische ploeg laat Deceuninck-Quick Step net achter zich.