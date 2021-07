Villa Sporza kaartte gisteren uitgebreid na over de 9e etappe in de Tour en uiteraard ook over alle gebeurtenissen op het EK voetbal. Wim De Coninck en Peter Vandenbempt namen het voetbalhoofdstuk voor hun rekening.

"Genieten geblazen"

"Al genoten van het EK?", vroeg gastheer Karl Vannieuwkerke aan Peter Vandenbempt. Vandenbempt: "Ik vind het echt een goed EK. Okay, we hebben enkele non-wedstrijden gehad, maar qua kwaliteit en spektakel mogen we zeker niet klagen. Zodra we in de tribune zitten en de match begint, is het genieten geblazen." Toch kruipt zo'n EK niet in de kleren. Vliegtuig in, vliegtuig uit. De ene coronatest na de andere. Veel administratie ook. Vandenbempt: "Het reizen op zich ben ik wel gewend. Dat gebeurt ook in een normaal voetbalseizoen met al die Europese campagnes. Alleen is het nu veel gecompliceerder." "Je bent bezig met coronatests, documenten invullen, documenten uploaden, halverwege het proces blokkeren de documenten en al die toestanden... Mentaal is dat vermoeiend en fysiek begin ik dat nu ook te voelen."

"Het niveau van het EK is zeker niet slecht"

Dinsdag- en woensdagavond worden de tickets voor de finale uitgereikt. In principe kan het niveau alleen nog maar stijgen. Wim De Coninck: "Of we het niveau van de Ronde van Frankrijk en het EK voetbal kunnen vergelijken? Het niveau van de Tour is ongezien. Maar dat van het EK is zeker ook niet slecht." "Er werd gevreesd dat het Europese kampioenschap wat saai zou zijn, maar ook door de ambiance in de stadions valt dat goed mee." "Met Spanje, Italië, Denemarken en Engeland zitten volgens mij de beste 4 ploegen van het toernooi in de halve finales." Vandenbempt: "De vrees was dat veel spelers door een zeer zwaar seizoen, dat voor de topclubs al doorliep in de zomer van 2020, op hun tandvlees zouden zitten, maar ik heb niet die indruk." "Er zijn veel wedstrijden met een hoog tempo. Wat dat betreft valt het heel goed mee met het algemene niveau. En ik denk niet dat dat nu in de slotweek plots een duik zal nemen."

"Denemarken is een geweldig verhaal"