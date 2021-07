VIDEO: Messi stuwt Argentinië naar halve finales Copa met 2 assists en 1 beautygoal

Een club heeft Messi dan wel nog niet, maar voor zijn land loopt alles op wieltjes. De vedette, die einde contract is bij Barcelona, was de aangever van de goals van De Paul (40e) en Lautaro Martinez (84e). In de 94e minuut trapte hij zelf nog een vrijschop in de winkelhaak.

Op zijn 34e heeft Messi nog geen titel kunnen vieren met Argentinië A. Hij won wel al het WK U20 in 2005 en pakte olympisch goud in 2008, maar op WK's en Copa's liep het tot nu toe telkens mis. Op het WK 2014 verloren Messi en co. de finale van Duitsland, in de Copa's van 2007, 2015 en 2016 was zilver ook hun deel.



Argentinië wacht al 28 jaar, sinds de Copa America 1993, op een titel. Dinsdag neemt Argentinië het op tegen Colombia voor een plek in de finale.



De Colombianen geraakten in de reguliere speeltijd niet voorbij Uruguay (0-0). In de strafschoppenreeks trokken ze met 4-2 aan het langste eind. Duvan Zapata, Davinson Sanchez, Yerry Mina en Miguel Borja trapten hun elfmeter binnen, terwijl bij Uruguay José Maria Gimenez en Matias Viña het leer niet voorbij doelman David Ospina kregen.

In de andere halve finale staan Brazilië en Peru tegenover elkaar. Dat is een heruitgave van de finale van de vorige Copa America. In 2019 won Brazilië met 3-1.