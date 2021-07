VIDEO: Hoogtepunten van een uitgeregende bergrit: O'Connor troeft Colombianen af, Pogacar dikt bonus aan

1. Colbrelli pareert gevaarlijk manoeuvre van Matthews

Michael Matthews en Sonny Colbrelli knokken voor de punten aan de tussensprint, al neemt Matthews dat iets te letterlijk. Met een onnodig en gevaarlijk manoeuvre probeert hij Colbrelli af te troeven, maar de Italiaan is hem te snel af. In de nasleep van de sprint ontstaat een grote kopgroep met heel wat interessante namen, ook Dylan Teuns en wereldkampioen Julian Alaphilippe zijn erbij.

2. Poels klopt Quintana in millimetersprint voor de bergpunten

3. Quintana doet zaakjes op de Col du Pré, Merlier stapt uit de Tour

De bollenkansen van Poels krijgen een flinke knauw op de Col du Pré, de eerste col buiten categorie in deze Tour. Hij speelt nog even jojo, maar moet een groepje met Woods, Quintana, Higuita, O'Connor en Hamilton uiteindelijk wel laten rijden.

4. Colombiaanse entente op de Cormet de Roselend, Quintana steviger in de bollen

Op weg naar de Cormet de Roselend bundelen Quintana en Higuita de krachten. De Colombianen dulden ook O'Connor in hun wiel, maar op de top is het wel weer Quintana die de bergpunten wegkaapt.

In de afdaling moet O'Connor de rol lossen bij het Colombiaanse duo, in het peloton duikt met McNulty dan weer een ploegmaat van Pogacar het decor in. Eenmaal op het vlakke sluit O'Connor vooraan weer aan bij Quintana en Higuita. De Australiër van AG2R-Citroën rijdt zelfs even virtueel in het geel met het peloton op meer dan 8 minuten en dus laat Pogacar zijn ploegmaats werken.