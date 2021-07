Sven Nys kijkt terug bij afscheid van de Tour: "Mooiste openingsweek die ik al meemaakte"

"Renners hebben gigantisch hoge vermogens getrapt"

Geen uitgebreide analyse van de 2e bergrit in de dagelijkse podcast van Christophe Vandegoor, wel een evaluatie van de hele openingsweek. Voor Sven Nys een week om niet snel te vergeten.

"Het is mijn 4e Tour en dit is de mooiste eerste week die ik al beleefd heb, omdat je constant naar het beeld zat te kijken met het idee dat er weer iets ging gebeuren. Er zijn hier camera's te kort. De renners zien af, ze hebben gigantisch hoge vermogens getrapt."

Er werd niet alleen hard gekoerst, er waren ook veel emotionele momenten. Wat stak er bovenuit voor Nys? "Dan denk ik meteen aan de ritzege van Mathieu van der Poel. Dat was emotioneel. Ik denk dat de mensen thuis ook met natte ogen zaten te kijken. Het eerbetoon aan Poulidor, dat was indrukwekkend."

"Maar ook de laatste klim van Alahilippe in de eerste rit was fantastisch. Hij reed daar iedereen uit de wielen. Als wereldkampioen de 1e rit in de Tour winnen, net papa geworden, ook daar vloeiden tranen. Het was een Tourstart die kon tellen, de toon was gezet en het is nooit meer stilgevallen."



"Bij de ritzeges van Mark Cavendish was het mooi om te zien hoe hij het hele team erbij betrok. Hij had eigenlijk niet meer gehoopt hier nog bij te zijn. Als je 32 keer wint in de Tour, dan ben je een fantastische atleet. Hij heeft talent, maar ook karakter. Op zijn leeftijd zo knokken in de koude om op tijd binnen te komen in Tignes, dat bewonder ik misschien wel meer dan die 2 ritzeges."