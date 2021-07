Slovenië, Duitsland en Italië plaatsen zich voor baskettoernooi in Tokio

Luka Doncic loodste zijn land naar de zege, en dus ook de Spelen, met een triple-double (31 punten, 11 rebounds en 13 assists). Slovenië won van Litouwen met 85-96 in de finale van hun kwalificatietoernooi.

In het Kroatische Split won Duitsland met 75-64 tegen Brazilië. Met 28 punten en 6 rebounds was Moritz Wagner, speler van Orlando Magic in de NBA, de grote ster bij de Duitsers.

In Belgrado won Italië van Servië met 95-102. Drie Italianen eindigden met meer dan 20 punten: Nicolo Mannion (24 punten), Achille Polonara (22 punten) en Simone Fontecchio (21 punten).

Het laatste gekwalificeerde land zal uit het kwalificatietoernooi in Canada komen. Tsjechië en Griekenland ontmoeten elkaar daar in de nacht van zondag op maandag.

Acht landen waren al verzekerd van deelname aan de Spelen: gastland Japan en de zeven teams die hun ticket via het WK 2019 verdienden: Argentinië, Australië, Frankrijk, Iran, Nigeria, Spanje en de Verenigde Staten.

Het olympische basketbaltoernooi begint op 25 juli.