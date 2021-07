Prijs voor de strijdlust? Dlamini komt bijna uur na tijdslimiet aan

Iets meer dan 37 minuten kregen de renners om na ritwinnaar Ben O'Connor over de streep te komen. Dlamini wist dan al dat hij de tijdslimiet niet zou halen. De Zuid-Afrikaan was gevallen in de 9e rit, maar weigerde in de bezemwagen te stappen.

Uiteindelijk kwam Dlamini net na 19 uur aan in Tignes, bijna een uur na de tijdslimiet en bijna anderhalf uur na O'Connor.

De Zuid-Afrikaan kreeg nog applaus in de aankomstzone, maar weet dat de Tour is afgelopen voor hem. Hij is een van de 7 slachtoffers van de tijdslimiet net voor de rustdag.