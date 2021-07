Olympisch jeugdrecordhouder Jordan Diaz laat Cubaanse selectie "in de steek"

Jordan Diaz liet zijn teamgenoten achter aan de zijlijn van een meeting in Valencia en is uitgesloten van de 69-koppige Olympische selectie voor Tokio.





De olympische recordhouder bij de jeugd werd beschouwd als een van de grootste Cubaanse medaillekandidaten in het hink-stap-springen op de Spelen. Laat dat net de belangrijkste discipline zijn in Cuba.



De 20-jarige Diaz won goud op de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires in 2018. Daarna schitterde hij bij de senioren, ondanks een blessure en een corona-infectie.



Zijn persoonlijk record staat op 17,49 m, wat meteen het juniorenrecord is van Cuba. Het land hoopt in de top 20 te staan van de medaillestand in Tokio. Die ambitie krijgt nu een flinke knauw te verduren.