NOS-journalist: "Verstappen is op weg om een Johan Cruijff-niveau te halen"

In Nederland lijken ze nu al zeker: Max Verstappen onttroont dit seizoen Lewis Hamilton als koning van de Formule 1. En niet enkel dit jaar. Louis Dekker, F1-commentator van de NOS, verklaart waarom het geloof in Verstappen zo groot is.

"Verstappen heeft moeten leren dat 2e of 3e soms ook goed is"

Max Verstappen schreef zondag een stukje F1-geschiedenis in Oostenrijk. Nog nooit had iemand binnen de 15 dagen drie GP's gewonnen. "Het is uniek, al komt het ook wel door corona natuurlijk", zegt Dekker. "Maar wat vooral belangrijk is voor Max Verstappen, is dat hij vorig seizoen erg gegroeid is. Hij maakt bijna geen fouten meer, is bijna volgroeid als rijder en is nog altijd maar 23 jaar." "Franz Tost, die als teambaas van Toro Roso de introductie van Verstappen in de Formule 1 eind 2014, begin 2015 in goede banen leidde, heeft me verteld hoe Verstappen heeft moeten leren dat een tweede of derde plek soms gewoon goed is als iemand anders sneller is." "Verstappen zal nooit echt tevreden zijn met iets anders dan winst, maar hij weet nu wel dat het er bij hoort. Dat zie je dit seizoen. Verstappen is bezig met een kampioenschap en ondertussen beseft hij dat hij geen 10 zeges meer nodig heeft om Hamilton op het einde van de rit te kunnen kloppen." "De Verstappen die altijd wil winnen, is er nog altijd. Maar hij staat er zo goed voor met een voorsprong van 32 punten, dat winnen niet altijd meer nodig is."

"Verstappen wordt helemaal niet nerveus omdat hij WK-leider is"

Wat nog in het voordeel van Max Verstappen kan spelen dit seizoen is dat de grote uitdager - Mercedes - het niet gewoon is om niet de snelste wagen te hebben. Teambaas Toto Wolff zei al dat hij nu als taak heeft om iedereen positief te houden, een veelzeggende uitspraak. "32 punten verschil tussen Verstappen en Hamilton is een groot gat, maar Toto Wolff voegde er na de GP van Oostenrijk meteen aan toe dat een "DNF" (Did Not Finish) van Verstappen genoeg is om het gat te dichten. Daar zijn ze dus al mee bezig bij Mercedes. Dat is toch behoorlijk pijnlijk voor een team dat de voorbije jaren alles won", vindt Louis Dekker.

"Er zullen nog races komen waarin Hamilton zal terugslaan en waarin dingen zullen foutlopen voor Verstappen, maar hij lijkt helemaal niet nerveus te worden van het feit dat hij nu WK-leider is. Verstappen lijkt er alleen maar sneller van te rijden."

Verstappen is niet onder de indruk van een zevenvoudige kampioen. Hij heeft gruwelijk veel zelfvertrouwen. Louis Dekker