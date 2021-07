NBA-finale is bekend: Milwaukee daagt Phoenix uit en heeft daarvoor Giannis niet nodig

De "Greek Freak" viel dinsdag uit in Game 4 met een knieblessure, het is nog niet duidelijk wanneer hij weer van de partij zal kunnen zijn. Maar zijn Bucks hadden de dubbele MVP van de voorbije seizoenen niet nodig om de klus in de Eastern Conference-finale te klaren.



Khris Middleton was bij Milwaukee het best bij schot met 32 punten, Jrue Holiday gooide 27 punten door de korf. Bij Atlanta keerde Trae Young terug na een bloeduitstorting in zijn voet, hij moest tevreden zijn met 14 punten.



Milwaukee stoot voor de derde keer in de clubgeschiedenis door naar de NBA Finals. In 1971 kroonden de Bucks zich tot kampioen, in 1974 gingen ze in de finale onderuit tegen Boston Celtics.

Woensdag wisten de Phoenix Suns zich al ten koste van de LA Clippers te verzekeren van de eindstrijd. Het eerste finaleduel is komende dinsdag voorzien in Phoenix, dat het thuisvoordeel heeft.