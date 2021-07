Nafi Thiam in aanloop naar de Spelen: "Ik ben veel sterker dan in Rio"

"Sinds Rio heb ik al mijn persoonlijke records verbeterd"

Op de Spelen in Rio pakte Thiam verrassend goud op de zevenkamp. Hoe voelt de Belgische atlete zich nu in vergelijking met 2016? "Ik ben veel sterker en beter dan in Rio", klinkt Thiam overtuigd.

"Sinds 2016 heb ik al mijn persoonlijke records verbeterd. Dit jaar lag de focus tijdens de wedstrijden vooral op het oefenen en onderhouden van de techniek. Het belangrijkste nu is om begin augustus te pieken."

Door haar 2e plaats op het WK in 2019 was Thiam al geplaatst voor Tokio. Heeft dat haar geholpen in haar voorbereiding? "Ik kende niet de stress om me te moeten kwalificeren, dus het was zeker wel een voordeel. De afgelopen periode kon ik dan ook rustig toewerken naar de Spelen", legt de atlete uit.

Dat Thiam tijdens de voorbije wedstrijden haar persoonlijke records niet kon benaderen, is volgens haar dan ook geen reden tot bezorgdheid. "Mijn prestaties waren goed gezien de geplande voorbereiding. Begin augustus moet ik top zijn. Nu hoef ik dus nog geen 2 meter hoog of 7 meter ver te springen."