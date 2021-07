Moment van Karl: emotionele Cavendish eindigt net binnen de tijdslimiet

"Cavendish wist dat als hij binnen tijd aankomt, dan lonken er nog kansen na de rustdag. Het is alsof hij de rit gewonnen heeft. Cavendish droomt nog van ritzeges en van de groene trui in Parijs."

Dat maakte Cavendish emotioneel. "Omringd door zijn ploegmaats Tim Declercq en Michael Mørkøv en ook Dries Devenyns, die hem een hele dag had bijgestaan als een engelbewaarder."

"Mathieu van der Poel en Primoz Roglic zijn niet gestart, Tim Merlier heeft opgegeven en Arnaud Démare en Bryan Coquard eindigden buiten tijd. Er was er eentje net binnen tijd en die was daar dolgelukkig mee: Mark Cavendish."

"Het moment van de dag is het achterhoedegevecht in de Ronde van Frankrijk", opent Karl Vannieuwkerke. "Het was een heel zware etappe: het heeft een hele dag oude wijven geregend en er zijn slachtoffers gevallen op weg naar Tignes."

Cavendish: "Werk van m'n teammaats maakt me nederig"

Een rillende Mark Cavendish gaf als groene trui nog een interview in Tignes. "Deze rit overleven betekent heel veel, want van deze etappe waren we echt bang", zei de Britse sprinter van Deceuninck-Quick Step.

"Mijn ploegmaats hadden makkelijker sneller kunnen rijden, maar ze bleven bij mij en steunden mij. Om die groep jongens rond me te hebben, dat maakt me emotioneel."

"Ik zei de afgelopen jaren tegen mijn vrouw Peta dat ik jaloers was op sprinters van Deceuninck-Quick Step of Groupama-FDJ, omdat die teams hun sprinters steunen in de bergen. Ik werd aan mijn lot overgelaten."

"Nog meer dan in de sprintritten, maakt dit werk me nederig. Dries (Devenyns), Tim (Declercq) en Michael Mørkøv reden op kop bergop en bepaalden het tempo."

Cavendish had duidelijk heel hard afgezien onderweg naar Tignes. "Hoe graag ik wou terugkeren naar de Tour, zulke dagen had ik toch uit mijn geheugen gewist. Ik ben kapot."