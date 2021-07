Marianne Vos wint derde etappe Giro Donne en denkt aan Jolien Verschueren

De etappe van 135 kilometer tussen Casale Monferrato en Ovada was niet alleen erg heuvelachtig, er viel net als in de Tour ook veel regen. Het zorgde voor verschillende valpartijen en opgaves in het eerste gedeelte van de rit.

Op aanvallen was het, ondanks de grote verschillen in het klassement, lang wachten. Een aanvalslustige Lucinda Brand zette in de erg lastige finale de juiste aanval van vier rensters op de rails. Marianne Vos, Elise Chabbey en Liane Lippert gingen mee.

Vier sterke rensters, en dat bleek uit de steeds groter wordende voorsprong. Uiteindelijk ging die ruim boven de drie minuten. In de sprint voor de ritzege in de straten van aankomstplaats Ovada kwam niemand in de buurt van Vos. Haar landgenote Brand werd tweede, de Duitse Lippert derde.

Na afloop van haar overwinning droeg Vos de overwinning op aan de betreurde Belgische veldrijdster Jolien Verschueren, die deze week op haar 31e overleed. Ondanks de ruime voorsprong van de vier kwam de roze trui van de Nederlandse leidster Anna van der Breggen (SD Worx) daags voor de klimtijdrit niet in gevaar.